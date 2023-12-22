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BMW столкнулся с автобусом и разбил дверь магазина в Петроградском районе

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В результате пострадала пассажирка иномарки.

В ночь на понедельник, 5 февраля, в Петроградском районе произошла авария с автомобилем BMW и рейсовым автобусом. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

Машины двигались по регулируемому перекрёстку улицы Куйбышева и Мичуринской улицы в одном направлении, но по разным полосам. Во время поворота водитель BMW неправильно среагировал, столкнулся с автобусом, разбил стеклянную дверь магазина и снёс светофор.

В результате пострадала пассажирка BMW. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадину головы. Госпитализация девушке не потребовалась. Водитель автобуса тоже отказался от помощи врачей. Утром 5 февраля автобус уже уехал, а BMW перегородила тротуар и осталась на месте. Дверь в магазине на углу начали восстанавливать.

Ранее появилось видео ДТП с грузовиком и смятой легковушкой на трассе "Кола".

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мария Ефименко)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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