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Появилось видео ДТП с грузовиком и смятой легковушкой на трассе "Кола"

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Авария произошла на подъезде к деревне Лужа в Волховском районе.

В субботу, 3 февраля, на трассе "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с экскаватором на трале и легковым автомобилем "Жигули". Авария произошла недалеко от деревни Лужа в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 3 февраля. ДТП произошло примерно в 12:50 на 94-м километре федеральной трассы "Кола".

Судя кадрам с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, грузовик съехал в кювет, легковую машину также отбросило на обочину. Боковая сторона отечественного авто серьёзно повредилась в результате аварии.

Видео: V эфире - Волхов

Фото: Упрдор "Северо-Запад"
 

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Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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