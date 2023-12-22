Мужчина несколько раз ударил работника метро электрошокером на станции "Улица Дыбенко"

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 26 января, в полицию поступило сообщение от старшего инспектора отделения УП на петербургском метрополитене о том, что неизвестный мужчина угрожал сотруднику метрополитена применить электрошокером. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период 10:13 до 10:20 неизвестный преступник, находясь в вестибюле станции метро "Улица Дыбенко", нанёс 52-летнему инспектору службы транспортной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен" несколько ударов электрошокером в область левой кисти и левой части туловища, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган попытался обстрелять автомобиль в Выборге.

Фото: Piter.TV