Хулиган попытался обстрелять автомобиль в Выборге

Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 20 января, в полицию поступило сообщение от 23-летнего жителя Выборга о том, что на Ленинградском шоссе к нему с приятелями подошёл неизвестный мужчина, достал пистолет и начал стрелять. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что около 23:50 к припаркованному Mitsubishi Lancer, в котором находился заявитель со своими друзьями, подошёл неизвестный мужчина, достал из сумки предмет, похожий на пистолет, взвёл курок и направил в их сторону. После того, как водитель авто стал отъезжать, неизвестный произвёл один выстрел в его сторону.

На вид хулигану 35-40 лет, рост 180-185 см, одет в куртку чёрного цвета, чёрную шапку со светлой эмблемой, штаны тёмного цвета, имел чёрную кожаную сумку через плечо.

В результате пострадавших нет, машина повреждений не имеет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный токарь чуть не убил старосту деревни в Ленобласти.

Фото: Piter.TV