Пьяный токарь чуть не убил старосту деревни в Ленобласти

Мужчины поссорились из-за сноса рыбацких построек

В деревне Кошкино 54-летний токарь чуть не убил старосту — во время ссоры он ударил пожилого мужчину ножом в шею. В настоящее время сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти разыскивают участника конфликта.

Как сообщили в пресс-слубе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло в субботу, 20 января, около 22:00 вечера. Местный житель — токарь энергомашиностроительной компании — поссорился с 72-летним деревенским старостой. Предварительно, причиной мог стать снос незаконных рыбацких построек на берегу Ладожского озера.

Мужчина ножом ударил в шею старосту, который по его мнению был причастен к сносу. После совершённого злоумышленник выкинул нож и скрылся с места. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV