В отношении напавших на студента из-за подписки в соцсети возбудили уголовное дело

Злоумышленники были задержаны на следующий день опергруппой Центра "Э".

В среду, 17 января, в полицию Адмиралтейского района обратился 18-летний студент второго курса колледжа с заявлением о том, что 13 января в 14:15 на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы на него напали трое неизвестных молодых людей, ударили, потребовав отписаться от определённых пабликов в социальных сетях, после чего с места происшествия скрылись. Как стало известно Piter.TV, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье "побои".

На следующий день по местам проживания в ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение указанного преступления опергруппой Центра "Э" установлены и задержаны двое 19-летних молодых людей. Также установлен третий участник конфликта: им оказался 17-летний подросток, который 19 января прибудет в отдел полиции для производства следственных действий.

Один из злоумышленников задержан на основании статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого), в отношении второго составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Видео: Piter.TV