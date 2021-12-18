На второй линии метро женщина бросилась под поезд

Составы остановились на 6 минут.

На второй линии метро сегодня, 7 марта, произошло ЧП. На станции "Технологический институт" на рельсы упала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Пострадавшую оперативно вытащили на безопасное место. Под поезд она не попала. Информация о состоянии жительницы города уточняется. Подробности устанавливаются.

Известно, что из-за случившего составы остановились на 6 минут. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv