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На второй линии метро женщина бросилась под поезд
Сегодня, 17:04
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На второй линии метро женщина бросилась под поезд

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Составы остановились на 6 минут.

На второй линии метро сегодня, 7 марта, произошло ЧП. На станции "Технологический институт" на рельсы упала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Пострадавшую оперативно вытащили на безопасное место. Под поезд она не попала. Информация о состоянии жительницы города уточняется. Подробности устанавливаются. 

Известно, что из-за случившего составы остановились на 6 минут. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: на улице Фучика горела иномарка.

Фото: Piter.tv

Теги: метро синяя ветка, метро спб, остановилось движение поездов, упала на рельсы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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