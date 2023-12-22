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Все станции петербургского метро проверили после сообщения лжеминера
Сегодня, 15:51
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Все станции петербургского метро проверили после сообщения лжеминера

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Правоохранители вычислили мужчину – им оказался 58-летний петербуржец.

В Петербурге вечером 9 марта осмотрели 71 станцию метрополитена после сообщения о минировании. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в субботу в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в петербургском метрополитене готовится взрыв. Правоохранители вычислили мужчину – им оказался 58-летний петербуржец, который проживает в доме по улице Турку во Фрунзенском районе. Он помещен в СИЗО. 

В метрополитене взрывчатые вещества и устройства не были обнаружены. Станции осматривали 54 сотрудника полиции до 22:30. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: лжеминер "атаковал" 16 учебных заведений Петербурга и Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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