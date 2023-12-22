Лжеминёр "атаковал" 16 учебных заведений Петербурга и Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Во вторник, 16 января, в период с 8:09 до 15:41 в экстренные службы поступило шесть сообщений о том, что на электронные почты различных организаций Петербурга и Ленобласти с двух электронных адресов поступили сообщения о минировании школ и детских садов. Об этом стало известно Piter.TV.

Всего было проверено 16 объектов образования. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в результате не обнаружено. Проводилась эвакуация 963 человек из одного объекта, на остальных объектах по решению администрации эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы сообщили о том, что лжеминер из Петербурга получил условный срок за "атаку" на вокзал.

Фото: Piter.TV