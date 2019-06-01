Лжеминер из Петербурга получил условный срок за "атаку" на вокзал

"Шутник" рассказал, что в здании находится бомба.

Житель Петербурга получил условный срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным.

Инцидент произошел еще 6 марта. Злоумышленник позвонил из ТРК "Европолис" в службу "112" и предупредил о скором взрыве на Финляндском вокзале. "Шутник" рассказал, что в здании находится бомба.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили объект и ничего опасного не нашли. Выяснилось, что мужчина все выдумал.

Суд приговорил горожанина к наказанию в виде трех лет условного срока с испытательным сроком 1,5 года.

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Фото: Piter.tv