Пьяного пешехода задел поезд у станции Дача Долгорукова

Машинист пытался избежать столкновения, но это сделать не удалось.

У станции Дача Долгорукова пьяный мужчина едва не погиб на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря, когда местный житель шел около путей между станциями Дача Долгорукова и Заневский пост. Выпивший пешеход не заметил электричку. Машинист пытался избежать столкновения, но это сделать не удалось. Состав задел местного жителя по касательной.

Известно, что 62-летний пострадавший попал в больницу. Информация о состоянии мужчины уточняется.

Транспортная полиция организовала проверку. Действиям машиниста дадут оценку.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге и Ленобласти "Лыжными стрелами" 23 и 24 декабря воспользовались 840 пассажиров.

Фото: Pxhere