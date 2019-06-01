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Пьяного пешехода задел поезд у станции Дача Долгорукова
Сегодня, 15:19
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Пьяного пешехода задел поезд у станции Дача Долгорукова

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Машинист пытался избежать столкновения, но это сделать не удалось.

У станции  Дача Долгорукова пьяный мужчина едва не погиб на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря, когда местный житель шел около путей между станциями Дача Долгорукова и Заневский пост. Выпивший пешеход не заметил электричку. Машинист пытался избежать столкновения, но это сделать не удалось. Состав задел местного жителя по касательной.

Известно, что 62-летний пострадавший попал в больницу. Информация о состоянии мужчины уточняется.

Транспортная полиция организовала проверку. Действиям машиниста дадут оценку.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге и Ленобласти "Лыжными стрелами" 23 и 24 декабря воспользовались 840 пассажиров.

Фото: Pxhere

Теги: поезд задел мужчину, станция дача долгорукова, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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