В Петербурге и Ленобласти "Лыжными стрелами" 23 и 24 декабря воспользовались 840 пассажиров

С 23 декабря "Лыжные стрелы" курсируют по зимнему расписанию.

В Петербурге и Ленобласти "Лыжными стрелами" в прошлые выходные, 23 и 24 декабря, воспользовались 840 пассажиров. Об этом сообщили в tg-канале Октябрьской железной дороги.

Самым популярным направлением оказалась станция Шапки. Туда отправились 330 спортсменов. По маршруту Петербург-Токсово-Петербург проехали 230 пассажиров, а по маршруту Петербург-Орехово-Петербург 280 человек.

С 23 декабря "Лыжные стрелы" курсируют по зимнему расписанию. До Токсово электрички едут 7, 13, 21, 27 января, 3, 11, 17, 25 февраля, 2, 10, 16, 24, 30 марта 2024 года. Время отправления с Финляндского вокзала в10:45.

До станции Шапки поезда будут ездить 14, 20, 28 января, 4, 10, 18, 24 февраля, 3, 9, 17, 23, 31 марта 2024 года. Время отправления с Московского вокзала в 09:15.

До Орехово электрички будут курсировать 6, 14, 20, 28 января, 4, 10, 18, 24 февраля, 3, 9, 17, 23, 31 марта 2024 года. Время отправления с Финляндского вокзала в 09:10.

Билеты на "Лыжные стрелы" можно получить бесплатно. Их оформляют в отделах физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: из Петербурга в Волосово запустят дополнительные поезда.

Фото: Telegram / СПб-Главный