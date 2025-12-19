У станции Орехово спасли мужчину, который катался на лыжах и заблудился

Пострадавший был обнаружен ночью 9 января.

Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину в Приозерском районе. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вечером 8 января в ведомство обратился местный житель, который катался на лыжах в районе станции Орехово. Он заблудился во время прогулки. Пострадавший был обнаружен ночью 9 января, его вывели из лесного массива и доставили к автомобилю.

Ранее на Piter.TV: кинолог и служебная собака отыскали потерявшегося пятилетнего петербуржца за несколько минут. Мальчик катался на самокате и заблудился.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти