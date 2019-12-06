Из Петербурга в Волосово запустят дополнительные поезда

Также в планах комтранса Ленобласти в ближайшее время обозначено продление рейсов Витебского, Выборгского, Ириновского и Московского направлений.

Комитет по транспорту Ленобласти объявил о введении дополнительных поездов из Петербурга в Волосово. Они начнут курсировать сразу после новогодних праздников, с 9 января.

Так, состав под номером №6685 "Санкт-Петербург – Балтийский – Волосово" отправится в 19:55 и прибудет в конечный пункт назначения в 21:59. Поезд №6686 "Волосово – Санкт-Петербург – Балтийский" будет отправляться 6:00 и прибывать в Волосово в 8:04.

В региональном ведомстве добавили, что дополнительные поезда улучшат транспортную доступность и позволят пассажирам комфортнее добираться до работы или дома. Также в планах комитета в ближайшее время обозначено продление рейсов Витебского, Выборгского, Ириновского и Московского направлений.

Ранее мы сообщили о том, что Лётно–исследовательский центр "Сиверский" продадут на торгах.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти