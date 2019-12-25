Лётно–исследовательский центр "Сиверский" продадут на торгах

Начальная цена лота составляет 67,7 млн рублей.

Концерн "Алмаз-Антей" планирует выставить на торги заброшенный летно-исследовательский центр "Сиверский" в Ленобласти в начале февраля 2024 года. Об этом информирует "Деловой Петербург".

Центр был построен для испытаний орбитального корабля "Буран". Он находится на проспекте Героев в городском поселке Сиверский Гатчинского района. За проведение торгов будет отвечать дочернее предприятие концерна (АО "Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод").

В лот входит примерно 16,5 га промышленной земли, два нежилых здания площадью около 220 кв.м., а также движимое имущество. Начальная цена составляет 67,7 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть закупила кинологическое снаряжение и транспорт для Росгвардии.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)