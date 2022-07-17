Ленобласть закупила кинологическое снаряжение и транспорт для Росгвардии

Также за год успели провести ремонт бронетехники на сумму 300 тыс. рублей.

В текущем году власти Ленобласти направили 30 млн рублей на нужды Росгвардии. Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации региона, было приобретено 18 автомобилей и 32 единицы специализированного кинологического оборудования.

Также за год успели провести ремонт бронетехники на сумму 300 тыс. рублей.

За последние 12 месяцев подразделения Росгвардии в Петербурге и Ленобласти участвовали в охране более 81 тыс. различных объектов и обеспечивали безопасность в ходе проведения 2,4 тыс. мероприятий. Подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии провели 3,8 тыс. специальных операций. Также военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа принимают участие в СВО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали жителя Кудрово за запуск беспилотника.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии