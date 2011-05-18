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В Петербурге задержали жителя Кудрово за запуск беспилотника
Сегодня, 12:11
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В Петербурге задержали жителя Кудрово за запуск беспилотника

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Использование квадрокоптеров в Петербурге запрещено с 1 декабря 2023 года.

В Московском районе Петербурга росгвардейцы задержали жителя Ленобласти, запустившего БПЛА (беспилотник) рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. 

Днём 18 декабря росгвардеец,  находившийся на посту охраны научно-технического центра в Московском районе, и сотрудник  пожарной части обнаружили квадрокоптер, пролетавший над данными объектами.

Росгвардеец сообщил о происшествии в центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны, а также установил, что беспилотник совершил посадку рядом с одним из домов на Московском проспекте. Росгвардейцы задержали на месте оператора БПЛА – 22-летнего уроженца Липецка, в настоящее время проживающего в городе Кудрово Ленинградской области. У задержанного при себе находился квадрокоптер ("Air 2S"). Использование квадрокоптеров в Петербурге запрещено с 1 декабря 2023 года.

Наряд Росгвардии доставил гражданина в 29 отдел полиции.

Фото: Росгвардия

Теги: беспилотник, бпла, квадрокоптер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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