В Петербурге задержали жителя Кудрово за запуск беспилотника

Использование квадрокоптеров в Петербурге запрещено с 1 декабря 2023 года.

В Московском районе Петербурга росгвардейцы задержали жителя Ленобласти, запустившего БПЛА (беспилотник) рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днём 18 декабря росгвардеец, находившийся на посту охраны научно-технического центра в Московском районе, и сотрудник пожарной части обнаружили квадрокоптер, пролетавший над данными объектами.

Росгвардеец сообщил о происшествии в центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны, а также установил, что беспилотник совершил посадку рядом с одним из домов на Московском проспекте. Росгвардейцы задержали на месте оператора БПЛА – 22-летнего уроженца Липецка, в настоящее время проживающего в городе Кудрово Ленинградской области. У задержанного при себе находился квадрокоптер ("Air 2S"). Использование квадрокоптеров в Петербурге запрещено с 1 декабря 2023 года.

Наряд Росгвардии доставил гражданина в 29 отдел полиции.

Фото: Росгвардия