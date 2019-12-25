В Петербурге снова запретили запускать беспилотники

Запрет действует до 15 апреля 2024 года.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге возобновлен с декабря и будет действовать по 15 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

Запускать беспилотники в Северной столице было запрещено с мая 2023 года, запрет несколько раз продлевался, последний раз он действовал до 30 сентября. Теперь запрет снова ввели уже до апреля следующего года.

Ограничения не распространяются на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций, которые исполняют госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии при наличии подтверждающих документов.

"Сколково": нельзя применять авиационные нормы ко всем беспилотникам

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