"Сколково": нельзя применять авиационные нормы ко всем беспилотникам

Использование только авиационных протоколов будет тормозить бурное развитие сферы беспилотной авиационной системы (БАС), заявил руководитель направления БПЛА Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Леонид Артемов на Баркемп — 2023 "Национальная технологическая революция 20.35".
По его словам, необходимо найти компромисс или прорывное решение в области законодательного регулирования развития и работы БАС. Риски при падении беспилотника с небольшим грузом совершенно другие, чем при падении самолета или вертолета. Кроме того, многие беспилотники будут летать там, где риски для людей и наземной инфраструктуры при их падении практически отсутствуют, например под землей или над безлюдными территориями, считает Артемов. При этом в сфере БАС в ближайшем будущем предполагается многократный рост количества автономных аппаратов, что не позволит использовать отработанную в авиации систему управления воздушным движением. В этих условиях правила, которые обеспечивают надежность и безопасность в авиации, для регулирования работы беспилотников очевидно "не годятся", полагает эксперт "Сколково".
Применение авиационных стандартов ко всем беспилотникам без разбора Артемов сравнил с применением норм телеграфа к сотовой связи.
Телеграф – это надежно. Столбы, провода, телеграфистки – надежнее не бывает. Но объем рынка телеграфной связи один. А как только "отвязались" от проводов и сделали смартфоны и сотовую связь – рынок совсем другой, услуги совсем другие. Да, надежность сотовой связи ниже. Но это две разные модели, разные бизнесы, это вообще разные миры.
Леонид Артемов, руководитель направления БПЛА Фонда "Сколково"
Работая с заказчиками, я вижу, что огромная доля рынка сегодня просто упускается из виду, потому что есть заказы и запросы на технику, которую в принципе авиационной сложно назвать. Это работа в закрытых помещениях, в подземных шахтах, на складах и нефтебазах. Да, в авиации, само собой, безопасность и надежность на первом месте. Однако, когда мы летаем над болотами или полями, где никого нет, наверное, должны быть другие подходы для того, чтобы развивать технологии. Надо, наверное, все-таки отделять беспилотные авиационные системы от беспилотных летательных аппаратов и развивать оба направления.
Леонид Артемов, руководитель направления БПЛА Фонда "Сколково"
Он добавил, что среди требований заказчиков БАС четко прослеживаются две тенденции: запрос на автономность и запрос на амфибийность. Возможно, через какое-то время эти системы будут способны передвигаться по земле, по воде и по воздуху, спрогнозировал руководитель направления БПЛА Фонда "Сколково".
По его словам, нельзя забывать эти очевидные тренды, чтобы не отстать в технологическом плане от других стран, где активно развивается сфера беспилотных аппаратов.
Иначе мы можем получить какую-то одну технологию, но упустим огромный пласт других сквозных технологий, которые нам очень понадобятся.
Леонид Артемов, руководитель направления БПЛА Фонда "Сколково"
Баркемп — 2023 "Национальная технологическая революция 20.35" — ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Всего запланировано более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, уникальные лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов, технологические экскурсии.
Организатором мероприятия выступает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).
Фото: пресс-служба Сколково
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