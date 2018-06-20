Россияне на это неделе работают два дня

Отдых продлится пять дней.

На этой неделе у россиян поменяются местами количество выходных и рабочих дней. Отдыхать граждане будут пять дней, а работать два. Большие выходные ожидаются из-за празднования 1 мая и переноса праздничных дней с Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Отдых начнется 1 мая и закончится 5 мая. Рабочими днями станут 29 и 30 апреля. Помимо этого, вторник (30 апреля) – сокращенный день, так как он является предпраздничным.

Следующая рабочая неделя тоже будет сокращенной — трехдневной. 9—12 мая будут выходными. После майских длинные выходные ожидаются только в ноябре.

Ранее на Piter.TV: В кругу семьи майские праздники проведут 75% граждан.

Видео: Piter.TV