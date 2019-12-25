Россияне смогут отдохнуть 11 дней на новогодних праздниках 2027 года

Выйти на работу после каникул предстоит в понедельник, 11 января 2027 года.

В конце декабря 2026 года россиян ждёт короткая рабочая неделя, после которой начнутся продолжительные новогодние каникулы. Отдых продлится 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. Об этом сообщает "Петербург2".

Последняя рабочая неделя уходящего года продлится всего три дня. Работать предстоит с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря. Четверг, 31 декабря, станет нерабочим днём, после чего начнутся новогодние праздники.

Выйти на работу после каникул предстоит в понедельник, 11 января 2027 года. Продлить отдых можно за счёт отпуска. Если присоединить к новогодним каникулам дополнительные дни, период без работы может составить до 16 дней. При планировании стоит заранее согласовать даты с работодателем и проверить, как отпуск повлияет на общую продолжительность отдыха.

Длинные каникулы дают возможность спланировать зимнее путешествие, провести больше времени с близкими или просто отдохнуть перед началом нового рабочего года.

Фото: Piter.tv (архив)