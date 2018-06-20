В кругу семьи майские праздники проведут 75% граждан

Почти половина россиян (47%) хочет провести майские каникулы дома.

Сервис для размещения объявлений "Авито" провел опрос среди своих пользователей об их планах на майские каникулы. Опрос прошли более тысячи россиян.

В кругу семьи праздники проведут 75% граждан, с друзьями и знакомыми встретятся 27% опрошенных, еще 18% будут проводить время со своими возлюбленными.

Почти половина (47%) хочет провести майские каникулы дома, 38% поедут на дачу, 11% отправятся в другой город и за границу поедут только 4% россиян. Примечательно, что самыми заядлыми домоседами стали люди до 18 лет (69%). Те, кто поедут в другие города, отправятся в Сочи и Краснодар (16%), еще 10% посетят Москву и Петербург.

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Видео: YouTube