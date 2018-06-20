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Санкт-Петербург лидирует для путешествий на Первомай

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Также в топ-5 вошли: Казань, Москва, Петрозаводск и Краснодар.

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие города России наиболее популярны для путешествий на Первомай в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Первомайские праздники в 2019 году пройдут с 1 по 5 мая. Лидером стал Санкт-Петербург, в нем туристы проведут, в среднем, четыре дня. Также в топ-5 вошли: Казань, Москва, Петрозаводск и Краснодар. Туристы будут путешествовать по городам в России 2,5-4 дня, на проживание они будут тратить от 2,1 до 3,9 тысячи рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания c 30 апреля по 5 мая 2019 года. В рейтинге не учитывались российские курорты.

Ранее на Piter.TV: Большинство россиян проведет майские праздники в Крыму.
Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: бронь отелей, первомай, топ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

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