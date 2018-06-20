Большинство россиян проведет майские праздники в Крыму

Девятого мая в городах-героях Крыма пройдут парады, в Керчи – факельное шествие на гору Митридат.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже традиционно Крым привлекает большое количество отдыхающих и на майские, а в этом году и пасхальные каникулы. Вадим Волченко

По данным многих сервисов онлайн-бронирования, уже даже сейчас треть проданных в России билетов приходится на Крым.

На майские праздники на курортах будут выступать знаменитые певцы: Юлианна Караулова, группа "Город312", МОТ, Михаил Шафутинский. Девятого мая в городах-героях Крыма пройдут парады, в Керчи – факельное шествие на гору Митридат.

В 2019 году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 30 апреля и 8 мая сотрудники будут работать по сокращенному дню.

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Видео: Piter.TV