Топ-5 самых интересных событий, которые стоит посетить в Петербурге на майские праздники

Piter.TV публикует программу на 1-4 мая.

Майские праздники — отличный повод, чтобы выбраться из дома и весело провести время. Piter.TV позаботился о вашем отдыхе и решил опубликовать топ-5 самых интересных событий, которые стоит посетить туристам и жителям города 1-4 мая.

Куда сходить в спб в майские праздники?

День Весны и Труда дает начало пятидневным майским праздникам в Петербурге. По традиции 1 мая начинается с утреннего шествия по Невскому проспекту. Колонна начнет двигаться в 10 часов утра в сторону Дворцовой площади. Принять участие в шествии смогут все желающие.

В это же время в городе пройдет Первомайский марафон — забег на длинные дистанции, в котором смогут поучаствовать и дети, и взрослые. Туристов и гостей Петербурга также ждут митинги и уличные концерты.

Одним из самых красочных событий майских праздников станет мультимедийная выставка "Айвазовский. Ожившие полотна". Посетители креативного пространства "Люмьер-Холл" смогут увидеть проекционные изображения с морем, штормом, кораблями, сражениями и кораблекрушениями. Стихия оживет под музыку русских композиторов. Все желающие смогут услышать шум девятого вала, ощутить мощь и силу океана, испытать весь спектр захватывающих эмоций.

Когда: с 1 апреля по 16 июня 2019

Адрес: креативное пространство "Люмьер-Холл", набережная Обводного канала, 74Д

Не менее зрелищным и впечатляющим станет фестиваль ледоколов. Событие, организованное при поддержке Правительства Петербурга, познакомит жителей и гостей города с историей Арктики, отечественного ледокольного флота и полярными профессиями. Откроется фестиваль с парада ледоколов, затем все желающие смогут подняться на палубы четырех арктических судов: "Красин", "Москва", "Санкт-Петербург" и "Иван Крузенштерн". На береговых площадках состоятся концерты, лекции, кинопоказы и квесты. Завершится вечер вальсом буксиров и световым шоу.

Когда: 4-5 мая 2019

Адрес: Английская набережная, набережная Лейтенанта Шмидта

В первую субботу мая в Петербурге состоится открытие мотосезона. Сотни байкеров с ревом прокатятся по центральным улицам города. Колонна мотоциклистов растянется на три километра. Тысячи зрителей смогут наблюдать обычные мотороллеры, компактные спортбайки и громоздкие чопперы. Самые отважные байкеры продемонстрируют горожанам сумасшедшие трюки. Кроме того, петербуржцев и гостей города ждет большой музыкальный фестиваль и прочие развлечения.

Когда: 4 мая 2019 года 12:00-18:00

Сбор: Дворцовая площадь

Одним из главных событий года в Петербурге станет романтичный фестиваль водных фонариков. Горожан ждет незабываемое огненно-пиротехническое и лазерное шоу. Участники события смогут купить за разумную цену цветки-фонарики, расправить их лепестки, зажечь свечу и отправить их в путешествие по водной глади. Все это время в парке будет звучать живая музыка в исполнении симфонического оркестра.

Стоимость электронных билетов: 600 рублей

Стоимость билетов при входе: 800 рублей

В билет входит комплект из двух водных фонариков.

Когда: 3 мая в 20:00 — 5 мая в 22:00

Адрес: Юсуповский сад

Фото: visit-petersburg.ru, ВКонтакте / Фестиваль водных фонариков — Санкт-Петербург, Питерское открытие мотосезона 2019, Айвазовский и маринисты - Живые полотна

Видео: YouTube, Piter.TV