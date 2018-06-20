Режим работы музеев Петербурга на майские праздники

Совсем не за горами большие майские каникулы. Это отличный повод запланировать культурную программу, тем более многие музеи в эти дни с радостью принимают посетителей. Piter.TV рассказывает, какие самые популярные музеи и за какую цену можно посетить 1-5 мая и 9-12 мая.

Государственный Эрмитаж

Время работы в первые майские праздники: 1 мая (среда) и 3 мая (пятница) с 10:30 до 21:00 (Кассы работают до 20.00); 2 мая (четверг), 4 мая (суббота), 5 мая (воскресенье) с 10:30 до 18:00 (Кассы работают до 17.00).

Время работы во вторые майские праздники: 9 мая (четверг) музей закрыт; 10 мая (пятница) с 10:30 до 21:00 (Кассы работают до 20.00); 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье) с 10:30 до 18:00 (Кассы работают до 17.00).

Стоимость: 300–700 рублей

Адрес: м. Адмиралтейская, Дворцовая пл., 2

Кунсткамера

Время работы в первые майские выходные: 1 мая-5 мая с 11:00 до 18:00. Кассы открыты: с 11:00 до 17:00.

Время работы во вторые майские выходные: 9 мая музей закрыт; 10-12 мая с 11:00 до 18:00. Кассы открыты: с 11:00 до 17:00.

Стоимость: 100–300 рублей

Адрес: м. Адмиралтейская, Университетская наб., 3

Русский музей

Время работы в первые майские праздники: 1 мая (среда), 3 мая (пятница), 4 мая (суббота), 5 мая (воскресенье) с 10:00 до 18:00; 2 мая (четверг) с 13:00 до 21:00. Кассы закрываются на полчаса раньше.

Время работы во вторые майские праздники: 9 мая (четверг) с 13:00 до 21:00; 10 мая (пятница) 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье) с 10:00 до 18:00. Кассы закрываются на полчаса раньше.

Стоимость: 200–500 рублей

Адрес: м. Невский проспект, Инженерная ул., 4

Музей современного искусства "Эрарта"

Время работы: с 1 по 12 мая — с 10:00 до 22:00

Стоимость: 550 рублей

Адрес: м. Спортивная-2, 29-я линия Васильевского острова, 2

Летний сад

Время работы: с 1 мая по 12 мая с 10:00 до 22:00, вторник — выходной

Вход свободный

Адрес: м. Невский проспект

Музей-памятник "Исаакиевский собор"

Время работы: с 1 до 12 мая — с 10:30 до 18:00 (с 18:00 до 22:30 проводятся вечерние экскурсии "Художественное убранство Исаакиевского собора". Выходной день — среда (1 мая)

Стоимость: 100-350 рублей

Адрес: м. Адмиралтейская, Исаакиевская пл., 4

Колоннада Исаакиевского собора

Время работы: 1–12 мая — с 10:30 до 22:30

Стоимость: 200 рублей

Адрес: м. Адмиралтейская, Исаакиевская пл., 4

Музей-памятник "Спас на Крови"

Время работы: с 1 до 12 мая — с 10:30 до 18:00

Вечерние программы: с 18:00 до 22:30

Выходной день — среда (7 мая)

Стоимость: 100-400 рублей

Адрес: м. Невский проспект, наб. канала Грибоедова, 2б, литера А

Музей городского электрического транспорта

Время работы: 1-5 мая и 9-12 мая музей открыт с 10:00 до 18:00. Касса до 17:00.

Адрес: м. Спортивная-2, Средний пр. В. О., 77

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"

Время работы: 1-5 мая музей открыт с 10:00 до 18:00; 6 мая (понедельник) - выходной; 7-12 мая музей открыт с 10:00 до 18:00

Стоимость: 50-250 рублей

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, д. Марьино

Фото: Piter.TV; Русский музей; Музей Городского Электрического Транспорта; Кунсткамера; Музей Блокады Ленинграда