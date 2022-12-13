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В Петербурге на Первомай обещают похолодание и дожди
Сегодня, 10:28
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В Петербурге на Первомай обещают похолодание и дожди

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Температура воздуха опустится на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В понедельник, 1 мая, в Петербурге обещают похолодание и дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в Северной столице ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха опустится на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Воздух прогреется до +9-11 градусов тепла. Также Леус сообщил, что во вторник, 2 мая, температура поднимется до +15-17 градусов, но также стоит пройдут кратковременные дожди.

Ранее в Роскачестве посоветовали не есть мясо на костре, замаринованное в майонезе.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, первомай, погода, похолодание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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