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В Роскачестве посоветовали не есть мясо на костре, замаринованное в майонезе
Сегодня, 20:48
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В Роскачестве посоветовали не есть мясо на костре, замаринованное в майонезе

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Куски мяса должны быть одинакового размера.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова порекомендовала петербуржцам не есть шашлык, замаринованный в майонезе. Об этом сообщили "РИА Новости". 

Специалист объяснила, что майонез быстро портится. Поэтому лучше использовать уксус или вино, так как эти заправки являются консервантами.

Кроме того, важно осторожно подходить к покупке магазинного шашлыка. Необходимо обращать внимание на срок годности продукта. Лучше всего брать самый свежий товар.

Куски мяса должны быть одинакового размера. Тогда они точно в одно время приготовятся, и никто не отравится сырым шашлыком.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какая погода ждет петербуржцев 1 Мая.

Фото: Pxhere

 

Теги: еда, питание, роскачество, шашлык
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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