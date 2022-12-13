В Роскачестве посоветовали не есть мясо на костре, замаринованное в майонезе

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова порекомендовала петербуржцам не есть шашлык, замаринованный в майонезе. Об этом сообщили "РИА Новости".
Специалист объяснила, что майонез быстро портится. Поэтому лучше использовать уксус или вино, так как эти заправки являются консервантами.
Кроме того, важно осторожно подходить к покупке магазинного шашлыка. Необходимо обращать внимание на срок годности продукта. Лучше всего брать самый свежий товар.
Куски мяса должны быть одинакового размера. Тогда они точно в одно время приготовятся, и никто не отравится сырым шашлыком.
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Фото: Pxhere
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