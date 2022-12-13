Стало известно, какая погода ждет петербуржцев 1 Мая

День будет прохладный и ясный.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города, какой будет погода на Первомай. По словам специалиста, жители смогут насладиться солнечной погодой. Осадков не будет. Об этом он рассказал в своем tg-канале.

День будет прохладным. Воздух в городе прогреется до +10 градусов. В Ленобласти в понедельник выпадут небольшие осадки.

Синоптик отметил, что непогода ждет петербуржцев сегодня. Уже в первой половине дня в Северной столице пройдет сильный дождь. После 15:00 осадки прекратятся.

Влияние циклона и холодная воздушная масса сохранятся и после прохождения атмосферного фронта. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.tv: в последний день апреля в Петербург придет атмосферный фронт.

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