  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, какая погода ждет петербуржцев 1 Мая
Сегодня, 9:55
172
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, какая погода ждет петербуржцев 1 Мая

0 0

День будет прохладный и ясный.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города, какой будет погода на Первомай. По словам специалиста, жители смогут насладиться солнечной погодой.  Осадков не будет. Об этом он рассказал в своем tg-канале. 

День будет прохладным. Воздух в городе прогреется до +10 градусов. В Ленобласти в понедельник выпадут небольшие осадки. 

Синоптик отметил, что непогода ждет петербуржцев сегодня.  Уже в первой половине дня в Северной столице пройдет сильный дождь. После 15:00 осадки прекратятся.

Влияние циклона и холодная воздушная масса сохранятся и после прохождения атмосферного фронта.

Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.tv: в последний день апреля в Петербург придет атмосферный фронт.

Фото: Pxhere

Теги: 1 мая, александр колесов, климат, первомай, природа, прогноз погоды, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии