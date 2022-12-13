В последний день апреля в Петербург придет атмосферный фронт

Подует холодный ветер.

Сегодня, 30 апреля, в Петербург придет атмосферный фронт. В городе будет прохладно. Небо затянет густыми облаками, выпадут осадки. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Санкт-Петербург окажется на южной периферии циклона с центром над Скандинавией. Связанный с ним атмосферный фронт сделает погоду облачной и ветреной. Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +11 градусов. Но из-за ветра будет свежо.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове открылся "лодочный" сезон.

Фото: Piter.tv