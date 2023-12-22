В Смольном объяснили, почему Петербург не закупает поезда со сквозным проходом

Такое решение объясняется техническими особенностями.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что город не закупает поезда со сквозным проходом в связи с тем, что некоторые станции городской подземки относятся к закрытому типу. Такое объяснение прозвучало в ходе пресс-конференции ТАСС.

Такое решение объясняется техническими особенностями, так как сквозные поезда не могут проезжать через закрытые станции из-за расположения дверей. Поляков подчеркнул, что из-за этого пассажиры просто не смогут выйти на определённых станциях при использовании поезда со сквозной конструкцией.

Следует отметить, что в Москве сквозные поезда начали работать ещё в 2015 году. Создание сквозного прохода позволило увеличить вместимость поезда на 15%, или примерно на 200 мест.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт ступеней к вестибюлю "Сенной площади" планируют завершить в марте.

Фото: Piter.TV