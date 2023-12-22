Ремонт ступеней к вестибюлю "Сенной площади" планируют завершить в марте

В комтрансе ожидают завершения ремонта в начале марта или, возможно, в середине месяца.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что в марте начнутся ремонтные работы по восстановлению ступеней на входе в вестибюль станции метро "Сенная площадь". Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции ТАСС в среду, 31 января.

Енокаев подчеркнул, что в ведомстве ожидают завершения ремонта в начале марта или, возможно, в середине месяца.

По словам чиновника, на станции "Василеостровская" такие проблемы сейчас отсутствуют: разрушение на "Сенной площади" произошло в конце декабря 2023 года при отсутствии под ступенями каких-либо дефектов.

Ранее мы сообщили о том, что после капитального ремонта открылась для пассажиров станция метро "Ладожская".

Фото: Прокуратура Петербурга