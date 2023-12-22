Ремонт велся в усиленном режиме.

Сегодня после капитального ремонта открылась для пассажиров станция метро "Ладожская". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Накануне результаты ремонтных работ проинспектировали губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Ремонт велся в усиленном режиме, что позволило завершить его с опережение графика и открыть станцию в январе, а не в феврале, как изначально предполагалось.

В период закрытия станции на ремонт была организована разветвленная схема перевозки пассажиров наземным транспортом. Она включала более 30 маршрутов. При этом, трамвай №30, который запускали на время ремонта "Ладожской", сохранит свой маршрут.

Видео: Telegram/ Комитет по транспорту