Трамвай №30, который запускали на время ремонта "Ладожской", сохранит свой маршрут

По желанию жителей оставляют 30-й трамвай, но он уже будет платным.

Станцию метро "Ладожская" закрыли не ремонт 4 марта 2023 года. Уже завтра, 30 января, она вновь откроется для пассажиров. На период ремонта для перевозки пассажиров была разработана комплексная схема работы наземного общественного транспорта, в частности были введены три новых дополнительных маршрута: два автобусных – № 24М и № 27М и бесплатный трамвайный маршрут – №30. Трамвайный маршрут продолжит действовать, рассказали в Смольном.

По желанию жителей оставляют 30-й трамвай, но он уже будет платным. Если он окажется удобным и с хорошей загрузкой, то он будет сохранен и в дальнейшем.

Также по время ремонта были проведены инфраструктурные изменения, в числе которых – создание двух выделенных полос: на мосту Александра Невского и на Заневском проспекте и обустройство двух трамвайных посадочных площадок на Гранитной улице.

Помимо этого, на Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро.

Фото: Piter.tv