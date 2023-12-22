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Трамвай №30, который запускали на время ремонта "Ладожской", сохранит свой маршрут
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трамвай №30, который запускали на время ремонта "Ладожской", сохранит свой маршрут

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По желанию жителей оставляют 30-й трамвай, но он уже будет платным.

Станцию метро "Ладожская" закрыли не ремонт 4 марта 2023 года. Уже завтра, 30 января, она вновь откроется для пассажиров. На период ремонта для перевозки пассажиров была разработана комплексная схема работы наземного общественного транспорта, в частности были введены три новых дополнительных маршрута: два автобусных – № 24М и № 27М и бесплатный трамвайный маршрут – №30. Трамвайный маршрут продолжит действовать, рассказали в Смольном. 

По желанию жителей оставляют 30-й трамвай, но он уже будет платным. Если он окажется удобным и с хорошей загрузкой, то он будет сохранен и в дальнейшем.

Также по время ремонта были проведены инфраструктурные изменения, в числе которых – создание двух выделенных полос: на мосту Александра Невского и на Заневском проспекте и обустройство двух трамвайных посадочных площадок на Гранитной улице. 

Помимо этого, на  Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро.

Фото: Piter.tv

Теги: ладожская, трамвай
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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