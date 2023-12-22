На Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро

Станция "Ладожская" откроется для пассажиров 30 января.

К открытию станции метро "Ладожская" после капитального ремонта реконструировали помещения здания Ладожского вокзала, примыкающие к вестибюлю станции. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В помещении здания Ладожского вокзала заменили на входной группе со стороны улицы Гранитной 16 маятниковых дверей. Также были заменены 4 поэтажных эскалатора, ведущих к пандусам дальнего сообщения и пригородной зоне вокзального комплекса от вестибюля станции метрополитена. Специалисты поменяли напольное покрытие в вестибюле, примыкающем к входу в метрополитен общей площадью 358 кв.м и гранитные плиты, брусчатое покрытие у входа в метро со стороны остановок общественного транспорта в объеме 480 кв.м. также было заменено потолочное покрытие "грильято" на площади 358 кв.м.

Станция "Ладожская" откроется для пассажиров 30 января и с этого дня будут внесены изменения в расписание пригородных поездов.

Фото: ОЖД