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На Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро
Сегодня, 11:20
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На Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро

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Станция "Ладожская" откроется для пассажиров 30 января.

К открытию станции метро "Ладожская" после капитального ремонта реконструировали помещения здания Ладожского вокзала, примыкающие к вестибюлю станции. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В помещении здания Ладожского вокзала заменили на входной группе со стороны улицы Гранитной 16 маятниковых дверей. Также были заменены 4 поэтажных эскалатора, ведущих к пандусам дальнего сообщения и пригородной зоне вокзального комплекса от вестибюля станции метрополитена. Специалисты поменяли напольное покрытие в вестибюле, примыкающем к входу в метрополитен общей площадью 358 кв.м и гранитные плиты, брусчатое покрытие у входа в метро со стороны остановок общественного транспорта в объеме 480 кв.м. также было заменено потолочное покрытие "грильято" на площади 358 кв.м.

Станция "Ладожская" откроется для пассажиров 30 января и с этого дня будут внесены изменения в расписание пригородных поездов.

Фото: ОЖД

Теги: ладожский вокзал, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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