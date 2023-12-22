Станция метро "Ладожская" в Петербурге готовится к открытию

Напомним, что "Ладожскую" закрыли на капитальный ремонт 4 марта 2023 года.

В Петербурге готовится к открытию "Ладожская". Станция заработает для пассажиров 30 января, сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" 28 января.

На "Ладожской" завершаются ремонтные работы. К 28 января там установили новое оборудование, отреставрировали декоративные элементы. На данный момент проводятся пуско-накладочные работы.

В частности, на станции восстановили гидроизоляцию и отремонтировали три эскалатора с полной заменой балюстрады. Обновлены двери, сделаны новый вход для маломобильных пассажиров и тактильная разметка.

Напомним, что "Ладожскую" закрыли на капитальный ремонт 4 марта 2023 года. Работы завершили раньше, чем планировалось.

Видео: Telegram / Метро. Повседневности