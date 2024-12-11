Ограбивший петербуржца у "Ладожской" отправлен в колонию на 2 года

Общий ущерб составил 34 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), сообщили 30 января в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года фигурант около дома 71к3 по Заневскому проспекту потребовал у малознакомого человека передать свои сотовый телефон и часы, на что получил отказ. После этого подсудимый повалил потерпевшего на землю и нанес ему пять ударов в голову и еще несколько – по различным частям тела. В итоге злоумышленник забрал имущество и скрылся.

Размер ущерба составил 34 тыс. рублей. Позже мужчина сбыл все в комиссионный магазин.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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Фото: Piter.TV