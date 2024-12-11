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В реанимации на юго-западе Петербурга обокрали пенсионерку
Сегодня, 10:48
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В реанимации на юго-западе Петербурга обокрали пенсионерку

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Общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.

После посещения реанимации в больнице Красносельского района Петербурга у пенсионерки пропали ювелирные украшения. Об этом 30 января пишет Neva.Today

В полицию 28 января от горожанки поступила информация о том, что ее 79-летняя мать, которая вернулась из медицинского учреждения, обнаружила отсутствие цепочек, сережек и крестика. Общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей. 

Правоохранители разыскивают похитителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: неизвестный похитил двух собак из квартиры в Кудрово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, похищение украшений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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