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Неизвестный похитил двух собак из квартиры в Кудрово
Сегодня, 9:49
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Неизвестный похитил двух собак из квартиры в Кудрово

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Также злоумышленник украл личные вещи.

Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего двух собак из квартиры в Кудрово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 28 января к правоохранителям Всеволожского района обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру на Пражской улице, которая принадлежит ее 33-летней дочери, и украл оттуда двух питомцев породы чихуахуа, а также личные вещи. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в отношении мужчины возбудили уголовное дело за избиение собаки сожительницы в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, похищение собак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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