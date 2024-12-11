Неизвестный похитил двух собак из квартиры в Кудрово

Также злоумышленник украл личные вещи.

Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего двух собак из квартиры в Кудрово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 28 января к правоохранителям Всеволожского района обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру на Пражской улице, которая принадлежит ее 33-летней дочери, и украл оттуда двух питомцев породы чихуахуа, а также личные вещи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в отношении мужчины возбудили уголовное дело за избиение собаки сожительницы в Колпино.

Фото: Piter.TV