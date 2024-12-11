В отношении мужчины возбудили уголовное дело за избиение собаки сожительницы в Колпино

Заведено дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Полицейские Колпино возбудили уголовное дело в отношении мужчины за избиение собаки своей сожительницы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 26 января с заявлением на сожителя обратилась женщина. По словам потерпевшей, накануне, находясь на перекрестке улиц Пролетарской и Танкистов, ее 42-летний возлюбленный со своей знакомой-ровесницей, в ходе конфликта с заявительницей, избил ее питомца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Парочку доставили в отдел для разбирательства, после чего мужчину задержали.

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Фото: Piter.TV