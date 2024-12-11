В Тихвине спасли собаку, которая провалилась в открытый люк во время прогулки

Хозяева животного сразу вызвали спасательную службу.

В воскресенье, 26 января, в Тихвине произошел неприятный инцидент: американский булли провалился в открытый люк возле дома №5 на улице Ярослава Иванова. Спасателям удалось освободить питомца из западни.

Во время прогулки собака неожиданно провалилась в люк, скрытый под слоем снега. Глубокий колодец оказался заполнен водой.

Хозяева животного сразу вызвали спасательную службу. Специалисты оперативно прибыли на место и помогли собаке выбраться из ловушки. Владельца булли

Евгения Карамелина выразила благодарность спасателям в сообществе "Я Очевидец Тихвин" в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мы сообщили о том, что на акватории Малой Невы с льдины спасли кота.

Фото: ВКонтакте / Я Очевидец Тихвин