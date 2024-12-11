В Тихвине спасли собаку, которая провалилась в открытый люк во время прогулки

В воскресенье, 26 января, в Тихвине произошел неприятный инцидент: американский булли провалился в открытый люк возле дома №5 на улице Ярослава Иванова. Спасателям удалось освободить питомца из западни.
Во время прогулки собака неожиданно провалилась в люк, скрытый под слоем снега. Глубокий колодец оказался заполнен водой.
Хозяева животного сразу вызвали спасательную службу. Специалисты оперативно прибыли на место и помогли собаке выбраться из ловушки. Владельца булли
Евгения Карамелина выразила благодарность спасателям в сообществе "Я Очевидец Тихвин" в социальной сети ВКонтакте.
Ранее мы сообщили о том, что на акватории Малой Невы с льдины спасли кота.
Фото: ВКонтакте / Я Очевидец Тихвин
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