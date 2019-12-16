Харлашкин подтвердил переход на должность главы "Метростроя"

Совет директоров компании должен собраться 17 декабря.

Сергей Харлашкин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры, подтвердил свой переход на работу в ОАО "Метрострой". Об этом он сообщил "Петербургскому дневнику".

По словам чиновника, он меняет место работы, чтобы "реанимировать" метростроение в городе. Также Харлашкин отметил, что должен понять финансовое положение компании и после этого примет какие-либо управленческие решения.

Слухи о назначении Харлашкина на должность главы "Метростроя" появились 13 декабря. Совет директоров компании должен состояться 17 декабря.

Самого главу "Метростроя", Николая Александрова, на прошлой неделе заключили под стражу на два месяца.

Фото: www.gov.spb.ru