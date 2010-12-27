Главой "Метростроя" может стать председатель КРТИ Сергей Харлашкин

Окончательное решение совет директоров предприятия огласит 17 декабря.

Компания "Метрострой" на днях лишилась своего генерального директора – по подозрению в хищениях арестовали главу организации Николая Александрова. Как сообщает "Фонтанка", возглавить "Метрострой" может председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. На данный момент чиновник – главный кандидат на руководство компанией.

По некоторой информации, решение приняли на уровне губернатора. Управление КРТИ возьмет на себя один из заместителей Харлашкина. Официально новые данные о смене руководства "Метростроя" огласят 17 декабря. В этот же день решат вопрос о досрочном увольнении Александрова, который пока еще значится главным кадром компании.

Также суд заключил под стражу директора УПТК Олега Кузьменко.

Фото: Piter.TV