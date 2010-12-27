Суд заключил под стражу директора УПТК Олега Кузьменко

Он также, как гендир "Метростроя" обвиняется в растрате. Ущерб, по версии следствия, составляет не менее 178 000 000 рублей.

Дзержинский районный суд заключил под стражу до 6 февраля 2020 года Олега Кузьменко, который обвиняется в растрате. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов.

По версии следствия, не позднее 07 ноября 2017 года Николай Александров (генеральный директор "Метростроя") объединился с Кузьменко (директором филиала "Управление производственно-технологической комплектации "Метрострой" (УПТК)) и Болотовым (ООО "БТР") для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку щебня.

Ущерб, по версии следствия, составляет не менее 178 000 000 рублей. Кузьменко свою вину не признаёт.

Глава КСП: проблемы "Метростроя" и "Водоканала" начались после достройки стадиона "Зенита".

Фото: Piter.tv