Глава КСП: проблемы "Метростроя" и "Водоканала" начались после достройки стадиона "Зенита"

Председатель КСП считает, что обе организации начали заниматься не своей деятельностью.

Накануне Дзержинский районный суд арестовал на два месяца генерального директора "Метростроя" Николая Александрова. В суде он заявлял, что из-за его отсутствия предприятие может обанкротиться. Своим мнение о неурядицах "Метростроя" с "Петербургским Дневником" поделился председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга Вадим Лопатников.

По мнению Вадима Лопатникова, у "Метростоя" проблемы начались еще в 2016 году, когда компанию привлекли в качестве главного подрядчика строительства стадиона на Крестовском острове. Строительством на окончательном этапе также занимался ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", у которого тоже возникли некоторые проблемы. Бывший глава предприятия Евгений Целиков находится под домашним арестом из-за неэффективной траты средств.

Председатель КСП считает, что обе организации начали заниматься не своей деятельностью.

Именно форсированная работа на стадионе является основной причиной того, что в производственном цикле "Метростроя" и "Водоканала" произошли серьезные сбои", – заявил в Вадим Лопатников

СМИ: гендиректор "Метростроя" перестал выходить на работу после обысков ФСБ.

Фото: Piter.TV