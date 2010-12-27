СМИ: гендиректор "Метростроя" перестал выходить на работу после обысков ФСБ

Обыски прошли 9 декабря.

В Петербурге гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров привлек внимание сотрудников ФСБ. Накануне в организации прошли обыски, сам Александров уже два дня не был на работе. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным СМИ, в ФСБ для разговора доставили Александрова и директора Управления производственно-технологической комплектации "Метростроя" Мирослава Августиновича.

В ФСБ отказались давать какие-либо комментарии на этот счёт.

Ранее "Метрострой" показал ход строительства станции "Юго-Западная".

Фото: пресс-служба "Метростроя"