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СМИ: гендиректор "Метростроя" перестал выходить на работу после обысков ФСБ
Сегодня, 13:52
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nastya960

СМИ: гендиректор "Метростроя" перестал выходить на работу после обысков ФСБ

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Обыски прошли 9 декабря.

В Петербурге гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров привлек внимание сотрудников ФСБ. Накануне в организации прошли обыски, сам Александров уже два дня не был на работе. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным СМИ, в ФСБ для разговора доставили Александрова и директора Управления производственно-технологической комплектации "Метростроя" Мирослава Августиновича.

В ФСБ отказались давать какие-либо комментарии на этот счёт.  

Ранее "Метрострой" показал ход строительства станции "Юго-Западная".

Фото: пресс-служба "Метростроя"

Теги: метрострой, николай александров, обыски, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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