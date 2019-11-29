"Метрострой" показал ход строительства станции "Юго-Западная"

Петербуржцы могут увидеть, какие работы ведутся на глубине 65 метров.

"Метрострой" опубликовал на своей странице "ВКонтакте" видео-экскурсию со строящейся Красносельско-Калининской линии метро. В частности, петербуржцам показали, какие работы ведутся на глубине 65 метров.

Горожане смогли увидеть перегонный и подходной тоннели, и участок, откуда будет начинаться проходка станционного тоннеля. На кадрах также запечатлены метростроевцы, которые выполняют работы в левом перегонном тоннеле между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская".

Работы по строительству "коричневой" ветки метро начались осенью 2018 года. На участке предусмотрены два тоннеля диаметром 5,6 метров и длиной более 5 км каждый. Станция "Юго-Западная" будет располагаться на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Вестибюль "Путиловской" разместится на улице Васи Алексеева. Станции планирую открыть летом 2022 года.

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров с начала года.

Видео: YouTube / Provodnik official