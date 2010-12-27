Петербургский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров с начала года

Этот показатель выше, чем в прошлом году.

Петербургский метрополитен огласил результаты своей финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

За этот период метро перевезло 555 миллионов человек, что на 13,5 млн пассажиров больше, чем в прошлом году. Транспортная работа составила около 174 миллионов вагоно-километров, и это на 5 млн выше показателей прошлого года. Также меньше чем за год подземка приняла на работу восемь современных составов (шести- и восьмивагонные) для первой и третьей линий. Кроме того, открылись три новые станции на пятой линии – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – и электродепо "Южное".

На заседании обсудили и доступность метро для маломобильных пассажиров. В текущем году количество заявок на помощь инвалидам, мамам с колясками и пожилым людям с тяжелым багажом выросло на 15%. Всего сотрудники метро, помогающие пассажирам, приняли и выполнили 130 тысяч таких просьб.

Все вышеуказанные характеристики позволили признать деятельность метро за указанный период удовлетворительной.

Жители Шушар редко пользуются новой станцией метро. Почему?

Фото: Piter.TV