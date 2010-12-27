Журналисты выяснили, почему местные жители не пользуются станцией метро "Шушары"

Изначально предполагалось, что каждый день станцией будут пользоваться 60 тысяч человек, но на деле оказалось в разы меньше – 4100.

Журналисты петербургского издания The Village выяснили, почему недавно открывшаяся станция метро "Шушары" совершенно не пользуется популярностью у местных жителей.

Изначально предполагалось, что каждый день станцией будут пользоваться 60 тысяч человек, но на деле оказалось в разы меньше – 4100. Конечная станция фиолетовой ветки на другом конце города в это же время каждый день принимает 52 000 человек. Как оказалось, жителям Шушар неудобно добираться до одноимённой станции, так как она отрезана КАД. То есть, чтобы дойти от Пушкинской улицы до метро, нужно потратить почти два часа. Можно доехать до метро на машине, но оставить её там будет негде. Поэтому чаще всего жители Шушар ездят до станции метро "Купчино".

"Шушары" построили в промзоне из-за привязки к электродепо "Южное", в ином случае стоимость строительства могла увеличиться в разы. В основном, до этой станции на автобусе приезжают жители Колпино.

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Фото: Piter.tv