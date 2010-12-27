Власти Петербурга впервые украсят Шушары и Парнас к Новому году

Всего в городе украсят 177 адресов.

Власти города Петербурга впервые украсят к Новому году и Рождеству Шушары и Парнас. Об этом сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Всего в городе украсят 177 адресов. В этом году увеличился Адмиралтейского. Выборгского, и Пушкинского, Калининского, Приморского, Красногвардейского и Невского районов. По предложению губернатора Петербурга, в программу вошли Парнас и Шушары.

В Петербурге установят 61 искусственную ель. Самая большая (25 метров) расположится на Дворцовой площади. Всего же праздничный декор увеличится с прошлого года на 30%.

На новогодние украшения Петербурга потратят 337 млн рублей.

Фото: Piter.TV